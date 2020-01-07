История парфюмерии

Кто был первым парфюмером, кого древние египтяне приносили в жертву и существует ли запах девственницы на самом деле?

Слово «парфюм» происходит от латинского per fumum и означает «через дым». А вот сама парфюмерия родом, по-видимому, из Древнего Египта и Месопотамии. Тогда благовония использовались в религиозных целях: для омовения во время молитвы, натирания жертвы перед приношением ее богам (несмотря на то, что в Древнем Египте кошка была священным животным, в жертву могли приноситься котята, а еще быки и телята — исключительно светлого окраса), обмывания тел знатных покойников (запах мирры ощущался, когда была вскрыта гробница Тутанхамона). Уже тогда пользовались ароматами и для того, чтобы вызвать эротическое возбуждение. Роскошь эту могли себе позволить лишь избранные — грамм мирры стоил столько же, сколько грамм золотого песка.

Египетские жрицы отождествляли ароматы ладана, мирры, кедра и кипариса с божественностью, исцелением, защитой от врагов и мужественностью. Сосуды с этими благовониями устанавливали в храме с ориентировкой на четыре стороны света.

В основном благовония получали путем прессования и прямой выжимки в специальных «лабораториях». Простые смертные доступа к рецептам не имели, но, к счастью для потомков, рецепты иногда наносили на стены лабораторий, да еще и с рисунками самого процесса. Такой рецепт выгравирован на одной из стен храма Гора в египетском городе Эдфу. Описанное в нем благовоние получило название «кифи» (в переводе с древнеегипетского — «грудь женщины»). Известно, что в него входили аир, корица, ладан, смола мастикового дерева, мирра, можжевельник, сыть, фисташки, хна, шафран и др.

Первым парфюмером (а заодно и химиком), имя которого сохранила история, была, вероятно, женщина — Таппути. Именно это имя упоминается в месопотамских клинописных табличках II тысячелетия до н. э. Она была дворцовой смотрительницей и занималась измельчением цветов, смешивая их с разными ароматическими маслами. Традиции египетских и месопотамских аромамастеров перекочевали в Древнюю Грецию и Рим (а потом пользовались успехом и в средневековой «немытой» Европе). К духам стали добавлять все, что приятно пахнет: масло миндаля, смолы хвойных деревьев, бергамот, мирт. Об этом ученые узнали, в буквальном смысле понюхав духи, которые пока считаются самыми старыми на планете: им 4000 лет, и найдены они были на Кипре. В благовония добавляли и специи — например, кориандр. Помимо Европы это практиковали в Древней Индии и Японии, особенно ценились ароматы корицы и аниса.

Благовония, полученные путем дистилляции — превращения жидкости в пар, а затем снова в жидкость, — научился делать знаменитый персидский врач и химик Авиценна (это один из способов получения духов и сегодня). Полученная им «розовая вода» была настолько нежной, а аромат — настолько тонким, что духи мгновенно стали популярными, а исследования «князя врачей» (так называли Авиценну) повлияли не только на парфюмерию, но и на развитие химии вообще.

Но по-настоящему современные духи (с добавлением спирта) были изготовлены для венгерской королевы Елизаветы в 1370 году. Они быстро приобрели популярность: в Европе их так и называли — «венгерская вода». Затем искусство парфюмерии переместилось в Италию, а в XVI веке — и во Францию, «ароматный» центр всего мира и сегодня.

Любопытные факты:

В современные духи в среднем добавляют от 15 до 60 различных душистых веществ. Букет их составляет 10–25% от массы духов, а в некоторых доходит до 50%.

В 2006 году французский торговый дом Galeries Lafayette выпустил коллекцию духов, созданных по мотивам знаменитого романа Патрика Зюскинда «Парфюмер». Среди 15 маленьких флакончиков есть «запах девственницы» из восьмой главы романа или, к примеру, «запах Парижа XVIII века» — из седьмой.

По одной из версий, духи «Красная Москва» были созданы по образу и подобию аромата «Любимый букет императрицы», которые в 1913 году придумал для Марии Федоровны сын французского мыловара Август Мишель. Менее популярная версия гласит, что «Красную Москву» создали в 1920-х при участии Полины Жемчужиной.

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