Путин даст старт работе «Турецкого потока» 8 января

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Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время…

Umit Bektas/Reuters

Российский лидер Владимир Путин 8 января посетит Турцию, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Отмечается, что в этот день также состоятся переговоры между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В пресс-службе уточнили, что в ходе данных переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества, а также актуальные международные проблемы, в частности, ситуацию в Сирии и Ливии.

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