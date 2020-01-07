Число погибших в давке при прощании с Сулеймани превысило 50 человек

Более 50 человек погибли в давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане, более 200 пострадали, сообщает агентство ISNA со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о 40 погибших и 213 пострадавших.

«Количество погибших в этом происшествии превышает 50 человек, большинство из них – мужчины», — сообщил глава организации судебной медицины провинции Керман Аббас Амиян.

Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Кермане началась во вторник утром. Как сообщают местные СМИ, из-за большого количества желающих попрощаться с генералом его похороны были отложены.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.