Названы витамины, которые могут существенно навредить здоровью

О пользе витаминов слышали многие, но, как считают ученые, влияние некоторых из них переоценено. К тому же, если употреблять некоторые витамины в неконтролируемых количествах, то можно существенно навредить здоровью. Эксперты выяснили, что витамин А может повышать риск развития рака легких у курильщиков. К тому же ученые выяснили, что небольшая передозировка жирорастворимого витамина А ежедневно может повредить печень и кости.

Говорить о том, что витамин С является надежной защитой от простудных заболеваний неверно. Хотя многие исследования ранее показывали, что он положительно влияет на иммунную систему, тем не менее, не всегда этот витамин полезен. Было установлено, что высокие дневные дозы могут привести к камням в почках. Ранее считалось, что витамин Е защищает от рака. Но, как показало исследование, в рамках которого ученые изучили информацию о здоровье 36 тыс мужчин, употребление капсул витамина Е повышает риск рака простаты. К тому же высокие дозы этого витамина могут спровоцировать нарушения пищеварения и нарушить свертываемость крови. Развенчано и утверждение о пользе витамина В3. Ранее его считали витамином, защищающим сердце и мозг. Но в рамках исследования с участием 25 тыс добровольцев было установлено, что при длительном приеме этого витамина повышается вероятность проблем с печенью. Также у людей, которые принимают регулярно этот витамин, чаще возникают внутренние кровотечения.