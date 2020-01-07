12 идей, как заработать, если срочно нужны деньги

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Выгул собак

В зависимости от региона и платежеспособности потенциального клиента, выгулять пса стоит до 250 рублей в час. Недопустимо сразу выгуливать собак двух разных хозяев — одна собака может подхватить от другой определённые заболевания, да и вряд ли они поладят друг с другом. Один заход — один пёс. Владельцы сходятся на том, что выгуливается одна собака 45-60 минут. После прогулки псу нужно очистить лапы от уличной грязи и дать ему корм, во время прогулки тщательно следите, чтобы его не покусали другие собаки. Без намордника выгуливать собаку нельзя — когда она неадекватно отреагирует и укусит прохожего, отвечать лично вам. Место и траектория выбираются произвольно, время — согласуется с хозяином пса.

Такую работу ищут люди, для кого домашние животные в радость. Медкнижка и образование, специальность, другая занятость не имеют значения.

Подработка таксистом

Без навыков по вождению легковых авто (права типа B) вас не допустят к машине. Даже если вы сдавали экзамен на права, но владеете машиной неуверенно (реакция не та, например, в силу возраста), первые же нарушения вас выдадут. Если нет своего авто — можно арендовать, но возможностей «быть в плюсе» будет меньше: немалую часть заработка «съедает» арендная оплата. Примерный заработок с учётом расходов на бензин — 1000 рублей за смену, в городах-миллионниках — заметно больше, в районах и малых городах — чуть меньше. Мойка машины — за счёт водителя. Серьёзный таксопарк требует стабильного выхода на работу — точно и в срок. Агрегаторы, позволяющие отдельным водителям заниматься частным извозом, рассылают заказы частным водителям — включая и тем, у кого есть своё авто.

Извозчик-таксист должен быть клиентоориентирован. Потребуется прохождение медосмотра, по окончании которого выдадут медкнижку. Водительские права — типа B, требуется фирменное приложение-агрегатор. В половине случаев требуется подтвердить свой стаж управления авто. Обратят внимание и на вид машины — на более старом и простом автомобиле вы заработаете меньше. К примеру, «Жигули»-пятёрка и Nissan Qashqai — разница заметная: более «крутым» машинам водители доверяют больше. Даже если ваш старый «Москвич-412» изнутри отдела по последнему слову техники, а в нём работает современный инжекторный двигатель от машины ВАЗ «Приора», его «древний» вид не оттолкнёт разве что старшее поколение пассажиров, помнящих советский автопром в мелочах.

Работа репетитором

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Современный репетитор заработает полтысячи рублей в час. При хорошем опыте и большом стаже (тренирует не одно поколение школьников и студентов) ставка может быть повышена. В перечень служебных обязанностей входит объяснение школьникам изучаемого материала — от алгебры до химии. Репетитор по спецзаказу работает и в области шахмат, программирования, живописи и т. д. Возможна помощь ребёнку в уроках — старшеклассники, освоившие несколькими годами ранее данные предметы, легко справятся с такими задачами. Подработка ведётся удалённо — с использованием Skype.

Не планируемая к долгосрочному сотрудничеству репетиторская деятельность предусматривает воздержание от долгосрочных задач — подготовка к ЕГЭ. Сосредоточьтесь на небольших заданиях — объяснение не до конца понятной темы.

Репетиторы обладают связной речью, способностью рассказать просто о сложном, настраиваются на возрастные особенности отдельно взятых категорий школьников и абитуриентов. Крайне важно быть гражданином России — если вы работаете на российскую аудиторию. Потребуется педобразование, опыт в преподавательской и учительской работе, владение преподаваемыми дисциплинами и предметами.

Работа в качестве няни

Заработок составит порядка 200 рублей ежечасно. Сопровождение оплачивается to меньше. Опыт педработника приветствуется. Требуется кто-то, с кем можно на некоторое время оставить маленького ребёнка. Работа не на несколько дней — потенциальные претенденты проходят жёсткий отбор, ибо деятельность крайне ответственная. Откликнуться вы можете через соцсети и в местных сообществах посредством мессенджеров.

Рзвитие и воспитание ребёнка — явление ещё более ответственное. Доверяют работу в качестве постоянной няни людям, имеющим педагогический опыт: от качества вашей работы зависит то, каким ребёнок вырастет, возможно, кем он будет. Заменить полностью родителей няня не может, но оказать существенную помощь всегда занятым родителям она в состоянии. Работа сопровождающего — встретить ребёнка со школы, покормить обедом, отвести в секцию или ГПД, привести домой.

Работающие небольшой срок нуждаются в помощи няни разово. Родители вряд ли доверят ребёнка неизвестному человеку — расскажите им о вашей занятости, семейном положении и педагогических навыках, о вредных привычках (если они есть). Основные задачи — владение правилами ухода за детьми, серьёзная ответственность, контроль ситуации, быстрая ориентированность, опрятность и чистоплотность, грамотно поставленная речь, доброжелательность, понимание детской психологии, умение пойти на контакт с ребёнком. Требуется гражданство и прописка в городе, в ряде случаев требуют медкнижку.

Работа грузчиком или в качестве разнорабочего

В перечень обязанностей войдут переноска тяжестей, столярные и слесарные работы, уборка территории. Окончательные требования решаются на отдельно взятом рабочем месте. При работе в разъездах, переездах хозяев потребуется сборка-разборка мебели, подключение электро- или газовых плит, монтаж и демонтаж стиральных машин. Приветствуются навыки работы по части встраиваемой техники. Разнорабочий хорошо владеет электроинструментами, внимателен и аккуратен, вынослив и бережно обращается с грузами.

Работа в качестве посудомойки

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Основная обязанность — качественно мыть посуду в кафе и ресторанах, в пунктах общепита и столовых. Не все заведения работают круглосуточно — но может потребоваться работа поочерёдно в день и в ночь. Медицинская книжка обязательна. Мытьё посуды не требует особых умений — с этим, наверное, справится каждый, кто хотя бы изредка помогал родителям на кухне. У исполнителя должна отсутствовать аллергия на моющие средства. Люди с заболеваниями позвоночника не подходят — стоят на ногах предстоит 95% времени, т. к. поток клиентов, посетителей не останавливается надолго. Кандидат на эту должность — аккуратный и любящий физтруд. Соблюдайте санитарные нормы.

Массовая работа актёром

За съёмку вы заработаете до 500 рублей. Сеанс занимает до нескольких часов. Здесь выполняются требования и пожелания главного редактора. Для крупных городов данная подработка — явление массовое. За конкретной работой обращайтесь в тематические сообщества или сайт компании, специализирующейся на актёрах для массовки. Кандидат на данную вакансию — человек, обладающий терпением и выносливостью, внимательностью и хорошей памятью. Потребуется соответствие определённому типажу, росту и размеру одежды.

Специалист по найму на одночасовые работы

Более вульгарное название данной должности — «муж на час». Для женщин эта работа носит название «жена на час». Какими бывают виды и разновидности работ, подразделяющиеся по старинке на «женские» и «мужские», вы знаете по жизни. Так, от мужика в доме требуется работа в основном хозяйственно-технического характера, как-то: отремонтировать стиральную машину, переустановить операционную систему на домашнем ПК или ноутбуке, устранить течь в сантехнике, проверить и устранить неисправности в электрике и т. д. Типовые требования — знание ПК, навыки работы с электроинструментами, умение работать с сантехническими механизмами и комплектующими и т. д. Конкретные требования определяются поставленными перед данным специалистом задачами. Работник должен быть аккуратным и внимательным.

Промоутерская деятельность

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В Интернете это — веб-промоутинг. Реальный же промоутинг — продвижение каких-либо товаров, услуг и конкретных объектов, заведений. Заработок составляет порядка 300 рублей в час. Работнику выдаётся пачка листовок — пока он все их не раздаст, покинуть рабочее место нельзя. Зачастую выполняется проверка, находится ли отдельно взятый работник в конкретном месте. Требования — установить на его смартфон приложение и не выключать обнаружение по геопозиции. Если он отключит работу программы, то его могут оштрафовать или уволить. Одно из требований — всегда заряженный смартфон или возможность его подзарядить от носимой в дополнительном кармане внешней батареи. Большинство промоутерских компаний выплачивает своим работникам еженедельную зарплату. Основная деятельность — раздавать листовки возле оживлённых мест (ТРЦ и гипермаркеты). Может потребоваться проведение опросов в ТРЦ. Возможна расклейка листовок и объявлений на городских досках объявлений, возле подъездов или вложение их под дворники на авто. Потребуется пешее, самокатное или велосипедное передвижение. Работник, занимающийся промоутерской деятельностью, обладает умением заинтересовать слушателя и найти подход к потенциальным клиентам, дружелюбен, аккуратен и внимателен, обладает правилами по расклейке объявлений. За не вполне верную расклейку его ждёт штраф, уплачиваемый из личных средств, либо через вычет из заработанного.

Работа фотографом

За день чаще всего фотограф зарабатывает порядка 500 рублей. Встречаются варианты оплаты по часам. В качестве обязанностей — съёмка гостей праздника, подборка нужного ракурса в соответствии с фасадом заведения, здания, декораций в помещениях. Ведётся также съёмка товара, интерьеров помещений. Обработка полученных снимков осуществляется в специальных программах (например, Photoshop). Требуется собственная техника — смартфон или планшет не годится. Желательно наличие высококачественной фотовидеокамеры. Приветствуется наличие отдельной подсветки. Чтобы съёмка хорошо удалась, соблюдайте правила качественного фотографирования и обработки изображений, размещайте фотоподсветку так, чтобы съёмка детализировалась на должном уровне. Правильно постройте кадрирование, композицию. Результат — фотовидеоматериалы, производящие хорошее впечатление на зрителя.

Мытьё автомобилей

За смену можно заработать до трёх тысяч рублей. Зарплата учитывается по процентной ставке от количества качественно вымытых машин. Оплата — за смену или еженедельно. Машина должна быть отмыта изнутри и снаружи. Разные материалы — металлы и их сплавы. пластик, резина и некоторые виды тканей — требуют отдельного подхода. Работа ведётся в любое время суток — зависит от часов работы автомойки. Людям, страдающим аллергией на бытовую химию, такая работа не подойдёт. Исполнитель должен аккуратно и бережно обращаться с доверенной ему машиной. Тщательно вымытое авто — путь к постоянным заказам. Современные автомойки используют моющий аппарат высокого давления. Бесконтактная, классическая или предпродажная мойка, чистка салона и мойка двигателя — перечень услуг зависит от конкретной точки. Часть автосервисных рабочих перешли на ультразвуковую чистку. Исполнитель должен уметь обращаться с моющим оборудованием — тряпка и ведро редко где используются: это не самый высокоскоростной способ качественно вымыть авто.

Работа тайным покупателем

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За сеанс проверки качества сервиса, товара или заведения в целом — тайный покупатель получает примерно 200 рублей. В крупных компаниях оплата производится ежемесячно, в малых — ежедневно, еженедельно или непосредственно за каждую проверку. в перечень обязанностей входит явка на место проверки с заранее включённым диктофоном. Требуется поведение по определённому сценарию. Определённый перечень вопросов, которым требуется уделить особое внимание, определяется координатором. К примеру, это выкладывание товара, скорость ответа менеджера или продавца-консультанта на вызов, полнота предоставленных сведений о конкретном товаре или услуге. Обязательна съёмка чеков, выдаваемых при покупке определённого товара, а также иных признаков, которыми может выделиться данное заведение. По завершении работы заполните бланк проведённой слежки и отошлите его направителю. От исполнителя требуются хорошая память, внимательность к отдельно взятым мелочам, умение находить контакт с любым продавцом и договариваться, естественное поведение, упорядоченность, исполнительность и прилежность. Потребуется смартфон с диктофоном и видеокамерой, выдающей качество видеосъёмки в формате FullHD, фотоснимки с разрешением от 5 мегапикселов. Идеально, если его функции выполняет видеокамера или экшн-камера с подключением к смартфону по Wi-Fi.

Как найти работу?

В Сети функционирует ряд порталов и сайтов, где вы можете отыскать нужню вам деятельность. Отдельного внимания заслуживают проекты avito.ru и rabota.ru. В некоторых случаях люди подключают к поиску и сайт ЦЗН — trudvsem.ru.

Поиск работы в группах соцсетей, посвящённым имеющимся на сегодня вакансиям. Чтобы отыскать такое сообщество, введите в поиске свой город или регион.

В поисковых системах пользователь получит ссылки на те же группы в соцсетях или порталы, где публикуются сведения об открытых вакансиях.

Раздача флаеров сулит некоторый заработок — он не настолько эффективен, чтобы на него полагаться как на основной источник дохода. Работа в специализации или по специальности, где опыт соискателя оставляет желать лучшего, не рассматривается. Выполнение работы определённого рода требует существенных навыков, без которых вам удача не сопутствует. Определитесь, какая именно работа вам больше по уму и по душе — это лучший стимул для самосовершенствования.

Приобретя статус опытного удалённого работника, соискатель получает возможность стать опытным карьерным консультантом и зарабатывать даже за 45-минутную консультацию. Существует ряд специальностей, где платят за консультацию — удалённые психологи, мастера по курсовому обучению, бизнес-тренеры, менторы и т. д. Заработок удалённо доступен и бухгалтерам с опытом, позволяющим вести, например, налоговый учёт.

Особое место занимают работники в сфере информационных технологий: от них часто требуется подготовить описание товара, настроить целевую рекламную кампанию, подготовить видеопрезентацию, сверстать дизайн для определённого макета, смонтировать видеоролик, подготовить объявления о продаже чего-либо. Список грозит стать бесконечным. Не обладая профессиональными и общечеловеческими навыками современного «поточного» работника, вы лишь провалите задание, а ваша рекомендательная «карма» будет заметно снижена.

Устоявшимся «профи» найти дополнительную работу гораздо легче. Всё, что вам потребуется — обрести постоянных, долговременных заказчиков. Здесь поможет поиск работы и договорённости, заключаемые удалённо. Соискатели, отличившиеся в определённой сфере не по разу, вправе дать знать своим коллегам, что открытость для встречных предложений по определённой тематике не помешает. Соискатель может подключить к делу людей, на которых он прежде работал. Рекламируйте себя всеми доступными и законными средствами. Крайне полезно заводить рабочие, деловые связи с новыми людьми, включая и конкурентов. Этот же соискатель вправе предложить помощь или услуги, посетив определённые курсы по повышению квалификации. Подработка вскоре отыщется на биржах неофициальных исполнителей. Рекомендуется зарегистрироваться на всех биржах, какие сможете найти, добавить перечень успешно выполненных заданий. Новые заказы вскоре не заставят себя долго ждать.

Как правильно выбрать подработку?

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Уточните у компании, юрлица, на которого вы планируете в ближайшее время работать, обязанности, порядок выплаты и заработную плату. Имеет смысл договориться об оплате в конце рабочего дня — за успешно выполненные задания. Зафиксируйте факты, свидетельствующие об оплате, сохраните переписку с работодателем и заказчиками (если она есть).

Если вы собираетесь работать в лютые морозы, например, промоутером, учтите, что, кроме тёплой одежды, вам потребуется отогреться в близлежащем ТРЦ или гипермаркете, возле которого ведёт свою деятельность. Работа фотографа, скорее всего, потребует ношения профессиональной видеокамеры и подсветки — без авто обойтись подчас трудно. Современные видеокамеры и подсветка стали много легче телекамер из прошлого 20- и более летней давности — порой можно обойтись лишь затратами на автобус или метро, либо ездить на велосипеде, рассчитанном на сотню километров в день, если работа не выходит за пределы определённого города.