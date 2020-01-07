Старшая дочь певицы Славы Александра отметила день рождения в ресторане Григория Лепса

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Певица Слава рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram, что ее старшая дочь Александра отметила день рождения в ресторане Григория Лепса. Также исполнительница показала фотографию данного мероприятия.

Подписки начали поздравлять Александру с 21-летием и пожелали ей любви, успеха и здоровья. Многие отметили, что девушка очень похожа на знаменитую мать. Также фанаты поздравили певицу Славу с днем рождения дочери. Пост исполнительницы уже набрал большое количество отметок “Мне нравится”.