Участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц ласково называет Яну Захарову «Анатолием»

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Участник проекта “Дом-2” Валерий Блюменкранц после возвращения в Периметр не скрывал, что испытывает сильную симпатию к Яне Захаровой. Сама брюнетка поначалу отмечала, что мужчина ее бесит, но теперь с радостью принимает его ухаживания, а он в шутку прозвал ее “Анатолием”.

Тем не менее, Яна Захарова поначалу отмечала, что подобное отношение выводит ее из себя, а Валерий Блюменкранц вовсе не интересен и бесит ее. Теперь же все изменилось. Бизнесмен трогательно ухаживает за девушкой, а сама она воспринимает все его шутки с улыбкой и радостью. Поклонники гадают, останется ли это прозвище у Яны Захаровой навсегда, или же со временем ее не станут так называть.