Александр Васильев: «В России до революции очень любили елочные бусы и подсвечники на прищепках»

Share Tweet Share Share Email Comments

Александр Васильев опубликовал несколько старинных фотографий в Instagram. Также коллекционер рассказал своим подписчикам, что в России до революции очень любили елочные бусы и подсвечники на прищепках.

Также Александр Васильев сообщил, что раньше одним из главных рождественских символов считался вертеп – миниатюрная копия пещеры с фигурками Богоматери, Святого Иосифа и младенца-Христа, “воспроизводящими сцену Рождения Спасителя”. Коллекционер восхищается новогодними игрушками тех времен, которые были сделаны из бумаги или ваты, обмазанной крахмалом и раскрашенных красками.