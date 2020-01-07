Врач Дорис Курц объяснила, какие продукты снижают количество жира в печени

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Болезнь легче предотвратить, чем ее лечить, считают врачи. Поэтому они советуют следовать принципам здорового образа жизни, чтобы как можно реже становиться пациентом. Немецкий диетолог Дорис Курц объяснила, что для здоровья печени следует в день есть не менее двух порций фруктов и не менее трех порций овощей. Здоровью печени вредят жирная и сладкая пища, а также большое количество алкоголя. Если постоянно питаться вредными продуктами и злоупотреблять спиртным, то можно довести организм до диабета второго типа, который сопровождается ожирением печени. Такое состояние печени может иметь фатальные последствия, если вовремя не заняться лечением.

«В случае жирной печени могут ощущаться усталость и недостаток энергии, очень немногие жалуются на чувство давления в правой верхней части живота», – объяснила эксперт.Уменьшить количество жира в печени можно если правильно питаться и избавиться от лишнего веса. Важно избегать фруктозы, сахара, алкоголя и соли, оптимизировать выбор углеводов. Для перекуса следует выбирать безуглеводные продукты. На завтрак, по словам эксперта, можно выбрать овсянку с порцией фруктов, натуральный йогурт, обезжиренное молоко, орехи, семена льна, пшеничные отруби, цельнозерновой хлеб с кусочком сыра или творог с фруктами, пишет Медикфорум.В обед следует есть овощи, цельнозерновые злаки, а также белковые продукты. На десерт можно съесть фрукты. Поужинать можно овощами. Также можно съесть на ужин куриную грудку, яйца. Вечером можно позволить себе 50 граммов овечьего сыра или моцареллы. Также вечером можно съесть столовую ложку семян тыквы или подсолнечника.