У комбайнера пустой стакан: Голубой огонек 1978 года от Уральских пельменей стал хитом в Сети (ВИДЕО)

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"Уральские пельмени" высмеяли "Голубой огонек".

В новогоднюю ночь после фильма "Ирония судьбы или с легким паром" по антипопулярности стоит "Голубой огонек". Это передача подвергается критике уже на протяжении нескольких лет за однотипность и нежелание руководства сменить формат.

Юмористский коллектив "Уральские пельмене" не стал исключением, предложив зрителю окунуться в атмосферу съемочного процесса передачи на примере 1978 года. По задумке гостями выпуска стали ивжнтхх космонавт, прибалт и комбайнер. После поздравлений телезрителей с Новым годом покоритель космоса Геннадий Петрович предлагает прослушать песню в исполнении Аиды Шушуниной, которая "поддерживает на орбите космонавтов в невесомости".

И все вроде бы ничего – в процессе съемок не намечалось никаких проблем. Однако под самый финал первого дубля допустила нелепую ошибки певица, спев "Антарктике" вместо "Галактике". И тут понеслось: дубль сменял другой и, Аида Шушунина теперь поет "Голландии" вместо "Галактики", и, как и ожидалось, комбайнер напился, выпив даже керосин, предложенный вместо шампанского, чтобы унять его пыл. Задумка режиссера-постановщика с керосином, повергла его же самого в шок.

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Фраза же "У комбайнера пустой стакан", которую периодически произносит герой сценки в исполнении Дмитрия Соколова, уже стало отдельным мэмом.

"«Голубой огонек» – традиционная форма новогоднего телеэфира в нашей стране вот уже много-много лет. Предлагаем небольшой экскурс в историю. С шутками и песнями, как положено", – подписан ролик "Уральских пельменей".

Примечательно, что номер по всей видимости давно снят, потому как в нем принимает участие Юлия Михалкова. Именно она подливала комбайнёру керосин вместе шампанского, а под конец и вовсе сделала коктейль из этих бодрящих напитков.

Поклонники шоу остались в восторге от "импровизации на тему".

"Обожаю этот номер, песня вообще супер", – пишет juliend777.

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"Мой любимый тост – У комбайнера пустой стакан", – заметил oleg_lyapunov.

"Без ума от этого номера, в который раз смотрю: хохма", – восторгается aselbektasheva.

"Обалденно！И без номеров про политику можно круто выступать！Бесподобно", – считает irinabilaenko.

"До чего Брекоткину партупея идет", – считает milaneyovovish.

"Каждое утро заряжаюсь позитивом от просмотра ваших юморесок ! Спасибо "пельмешки" !" – пишет восторженно ta_mara1841.

Как ранее писал Topnews, номер "Уральских пельменей" про суеверный Новый год "взорвал" Сеть.