Дочь Якубовича снялась голой в ванной

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21-летняя дочь Леонида Якубовича опубликовала откровенный снимок в соцсетях.

Дочь телеведущего "Поле чудес" Леонида Якубовича Варвара снялась обнаженной в ванной.

21-летняя девушка немало удивила своих подписчиков в Сети, выложив интимный снимок на своей странице в Instagram. При этом пикантный кадр Варвара сопроводила философским постом.

В подписи к снимку девушка пустилась в рассуждения, что многие стремятся к простой жизни, хотят получить все и сразу. Но, столкнувшись с суровой реальностью, они погружаются в серьезные раздумья.

Оба варианта ведут к довольно тяжелым и неприятным последствиям. Истина ведь в том, что не существует идеальной жизни. В мире вообще нет ничего идеального. Так зачем корить себя за ошибки и считать, что все потеряно, когда можно из этой самой ошибки извлечь опыт и двигаться дальше?", – поделилась мыслями наследница Якубовича.

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В конце поста девушка заверила подписчиков, что они справятся, потому что все «идеальны в своей неидеальности».

Отметим, что Варвара учится на факультете международных отношений МГИМО, и серьезно увлекается косплеями.

Так, на ее странице в социальной сети Instagram болльшое количество фото в образах известных супергероев.