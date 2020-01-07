Просто до мурашек: видео синхронной озвучки Джокера актером дубляжа Андреем Вальцем взорвало Сеть

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Между тем "Джокер" стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA.

Психологический триллер "Джокер" режиссёра Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на кинопремию Великобритании, которую присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Кинолента была номинирована в одиннадцати категориях, в том числе "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучший адаптированный сценарий".

Второе место занял фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» с 10 номинациями. Военная драма «1917» Сэма Мендеса получила семь номинаций.

На втором месте (пять номинаций) по числу номинаций оказалась ивжнтхх картина "Однажды в… Голливуде" американского режиссера Квентина Тарантино. За звание "лучшего фильма" также будут бороться военная драма "1917" британского режиссера Сэма Мендеса, криминальный фильм "Ирландец" американского режиссера Мартина Скорсезе и детектив "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

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Отметим, что ранее Хоакин Феникс получил "Золотой глобус" за роль в "Джокере". Это второй "Золотой глобус" в его карьере. Конкуренцию в этой номинации ему составили Адам Драйвер ("Брачная история"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Кристиан Бейл ("Ford против Ferrari") и Джонатан Прайс ("Два папы").

Между тем в Сети появился ролик о том, как российский актер Андрей Вальц озвучивал "Джокера". По его словам, ему это далось очень трудно. В особенности сложности возникли со смехом, который необходимо правдоподобно передать, дабы зритель смог окунуться и понять эмоции "Джокера".

Пользователи Сеть после просмотра видео были повержены актерскими возможностями Вальца, выразив ему множество слов благодарности за его вклад в дубляж триллера. Более того для некоторых видео стало самым настоящим открытием, поскольку они полагали, что "смех" именно принадлежал Хоакину Фениксу.

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"Я думал, некоторый "смех" оставляли оригинальным, но это видео меня поразило, браво!", – пишет удивленный Артём Ко.

"Как это классно лицезреть того кто озвучивает Джокера", – пишет Donzr.

"Тот случай, когда голос в дубляже подошёл просто отлично", считает JayHamllett.

"Просто бомбезный выпуск! Актёр дубляжа просто нечеловечески озвучил Хоакина, просто лучший!" – высказал свою точку зрения Дмитрий Панченко.

"Мне нравится , что в "Джокере" они показали не бездушного маньяка убийцу, а надломленого человека , чувство которого очень понятны . За такого персонажа просто невозможно не переживать . Я думаю поэтому фильм имел такой оглушительный успех . Но и вы ребята , актеры дубляжа , непросто отыгрываете роль. Вы не просто пытаетесь повторить то , что сделал какой-то актер до вас . Нет вы буквально создаете образы из своего внутреннего понимания процесса и это может быть лучше , чем в оригинале , потому что понимание правильное. Дубляж это половина персонажа . И очень даже важная. Поэтому я приклоняюсь перед вами ребята , когда вы выдаете , что-то вроде "Джокера"", – пишет Стивен Стрэндж.

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"Нужно вводить новый оскар за лучший дубляж", – требует Алексей Калинин.

"Он и сам на Джокера похож когда играет", – высказался liver bird.

"Просто до мурашек от его голоса, а работу которую он проделал… просто вау", – восторгается Bruce Non 2.

Отметим, что видео дубляжа собрало за пару недель свыше 570 тысяч просмотров и 35 тысяч лайков.