Одеяние для клоуна: Валерия стала посмешищем из-за нелепого наряда (ФОТО)

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Певица не оставила критику без внимания, отреагировав на нелестные отзывы фанатов.

Популярная певица Валерия, всегда отличавшаяся безупречным вкусом и стилем, неожиданно вызвала волну критики в Сети по поводу своего костюма, в котором певица предстала на публике за час до концерта в Воронеже.

На опубликованном в Instagram фото певица позирует в довольно экстравагантном, хотя и стильном наряде. На Валерии черный кожаный костюм со штанами-кюлотами и длинным пиджаком.

Однако модный стайл многие поклонники певицы не оценили.

"Одеяние — ни к селу, ни к городу; разве что для клоуна. Простите за прямолинейность", — высказалась одна из подписчиц с ником @_tayloranna_7.

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Певица в долгу не осталась.

"Ваше "авторитетное" мнение мне очень ценно. Тоже простите за прямоту", — парировала Валерия в ответном комментарии.

Пикеровка с фолловером привела ктому, что фанаты начали советовать артистке поменять стилиста, утверждая, что наряд действительно очень нелепый. На это Валерия ответила, что не предлагает своим поклонникам носить то же, что и она.

Впрочем, часть подписчиков посоветовала звезде не обращать внимания на злопыхателей.

"Валерия, прекрасно смотритесь в этом стильном ансамбле! Вы и музыкант с большой буквы и красивая женщина. Извините за наших воронежских "модниц", сказывается и провинциальность, и по словарю Даля жлобство», – заступились одна из пользовательниц за певицу.