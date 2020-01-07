Уже голая сфоткайся: Настя Каменских без нижнего белья взбудоражила Сеть (ФОТО)

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Певица осмелилась на пикантное фото без нижнего белья.
Украинская поп-звезда Настя Каменских в прошедшем 2019 году вышла замуж за рэпера Потапа, однако это не мешает ей принимать участие в пикантных фотосессия нижнего белья.
Несмотря на то, что новогодние каникулы супруги проводят в Мексике, певица поделилась будоражащим сознания снимками в черном кружевном пеньюаре.
При этом по бокам халата есть прозрачные вставки, сквозь которые наблюдается полное отсутствие нижнего белья. В подписи к фото певица пустилась в глубокие рассуждения о женской сексуальности и ее сущности. По мнению Насти, сексуальная энергия, которая пронизана светом сознания, является любовью, поэтому женщина является воплощением любви.
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"Сексуальная энергия – это сущность женского начала, воплощенная в женщине (так же как сознание-это сущность мужского начала, воплощенного в мужчине). Мы живем в недвойственной Вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит отдельно, она предназначена для слияния с сознанием…", – уверена Каменских.
Подписчики Насти активно делятся своими эмоциями в комментариях. Однако далеко не все отличились восторженными отзывами об увиденном.
"она же замужем , а ведёт себя как проститутка", – критикует Настю antonborissov626
"Настя красивая, конечно, сексуальная, но слишком уж больно напоказ выставляет свою фигуру, как будто ей чего-то в жизни не хватает", – призвала l85965423.
"Уже голая сфоткайся", – негодует alexandra_riabova_.
"Хватит кривляться,достало, будь попроще", – призвала valentinatimoshyna.
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Но большинство буквально осыпали Каменских комплиментами.
"Какая же ты красивая", – пишет katya_sergienko_04
"Красотка, жги!))", – считает _vlad_le_na_
"Бомба питарда", – уверен margo_zherdetskaya.