Будущее главной экономики Европы находится под угрозой

Производство автомобилей в Германии – главном экономическом центре Европы – в 2019 году упало до самых низких значений за последние 25 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Немецкой ассоциации автомобильной промышленности.

Ведущие немецкие автоконцерны Volkswagen, BMW и Daimler за весь прошлый год выпустили 4,66 млн новых автомобилей, показав самый низкий результат с 1996 года. Основными причинами столь резкого падения автопрома эксперты называют слабый спрос на автомобили на иностранных рынках и бурное развитие каршеринговых сервисов, заставляющих людей отказываться от покупки личного транспорта в пользу более выгодной и доступной краткосрочной аренды.

Свою роль в сложившейся ситуации в 2015 году сыграл и дизельгейт, когда выяснилось, что концерн Volkswagen искусственно занижал показатели вредных выбросов в атмосферу, ставя специальное программное обеспечение почти на все дизельные машины.

Наконец, чувствительный удар по немецкому автопрому также нанесло замедление экономики Германии и мировой экономики в целом, а затянувшаяся торговая «война» между США и Китаем вызвала падение спроса со стороны КНР – одного из главных рынков сбыта для немецких автопроизводителей.