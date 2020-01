В Сети вспомнили о концептах Lada Gnome и Lada Elf

Текущий модельный ряд LADA мог быть еще шире, если бы концепты Gnome и Elf, созданные молодыми специалистами АвтоВАЗа в конце 1980-х, пошли в «серию». Теперь от вазовских «малышей» остались только рисунки и воспоминания тех, кому удалось увидеть их вживую.

Как стало известно «Автоновостям дня», модели «Гном» и «Эльф» стали воплощением смелого проекта АвтоВАЗа, в рамках которого планировалось создать городской четырехместный автомобиль длиной менее трех метров, не уступающий тогдашней «Таврии» ни по комфорту, ни по динамике.

