В Сети вспомнили о концептах Lada Gnome и Lada Elf

Текущий модельный ряд LADA мог быть еще шире, если бы концепты Gnome и Elf, созданные молодыми специалистами АвтоВАЗа в конце 1980-х, пошли в «серию». Теперь от вазовских «малышей» остались только рисунки и воспоминания тех, кому удалось увидеть их вживую.

LADA ELF Posted by АвтоГЕРМЕС on Thursday, 8 January 2015

Как стало известно «Автоновостям дня», модели «Гном» и «Эльф» стали воплощением смелого проекта АвтоВАЗа, в рамках которого планировалось создать городской четырехместный автомобиль длиной менее трех метров, не уступающий тогдашней «Таврии» ни по комфорту, ни по динамике.

Posted by LADA on Friday, 13 May 2016

Сначала был создан четырехместный LADA Gnome, а потом – двухместный LADA Elf. Оба получили 30-сильный двигатель, мощности которого хватало на разгон до 120 и 125 км/ч при полезной нагрузке 280 и 300 кг соответственно.

Впрочем, в серийное производство они так и не пошли, заняв почетное место среди самых удачных концептов АвтоВАЗа в истории.