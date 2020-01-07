Sony представила электрокар Vision-S

Японский техногигант Sony представил на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) свой первый электромобиль Vision-S. Концепт, оснащенный продвинутой системой автопилота, построен совместно с NVidia, Continental, Bosch, ZF, Qualcomm и Blackberry.



Sony Vision-S Concept. Фото Sony



Sony Vision-S Concept. Фото Sony



Sony Vision-S Concept. Фото Sony



Sony Vision-S Concept. Фото Sony



Sony Vision-S Concept. Фото Sony

Как стало известно «Автоновостям дня», в основу Sony Vision-S легла универсальная модульная архитектура от Sony-Magna, которую в дальнейшем планируется использовать для создания других инновационных автомобилей в разных типах кузова. Электромобиль оснащен комплексом из 33 датчиков системы автономного управления, несколькими дисплеями, системой объемного звучания и встроенной точкой доступа Wi-Fi, обеспечивающей ему постоянное подключение к Сети.



Интерьер Sony Vision-S Concept. Фото Sony



Интерьер Sony Vision-S Concept. Фото Sony



Интерьер Sony Vision-S Concept. Фото Sony

Говоря о характеристиках концепта, гендиректор Sony Кенитиро Йошида предпочел не раскрывать все «карты» и ограничился тем, что в движение он приводится двумя 268-сильными электромоторами, способными разгонять его с 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.

Пойдет ли Sony Vision-S в серийное производство, пока неизвестно.