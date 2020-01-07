В Токио выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона

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Steve Marcus/Reuters
Токийская прокуратура получила ордер на арест супруги экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, передает ТАСС.
По данным прокуратуры, Кароль Гон обвиняется в лжесвидетельстве. По последней информации, в настоящее время женщина находится с супругом в Ливане.
19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.
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