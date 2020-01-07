Польша хочет запретить России истолковывать историю «по-своему»

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Польша на законодательном уровне собирается запретить России истолковывать историю «со своей точки зрения». Об этом в своем Twitter написала вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска.

По ее словам, законопроект о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу» будет представлен на следующем заседании польского парламента.

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», – заявила Кидава-Блоньска.

Как сообщил глава фракции партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий, сейчас комитет сейма по внешней политике работает над соответствующим документом. По его словам, планируется, что работа над ним завершится в среду.

«Принять участие могут все депутаты», – написал Терлецкий в твиттере.

Споры об истории

В Польше недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей». В конце декабря российский лидер рассказал, что польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение» и обещал за это поставить памятник Гитлеру в Варшаве.

После этих слов Путина МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева. По словам дипломата, у него состоялась «жесткая, но вполне корректная» беседа с директором восточного департамента.

Позицию главы государства поддержали многие политики. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Варшаву извиниться за высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.