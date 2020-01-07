Зеленский сделал странный ход, чтобы вернуть Донбасс

Владимир Зеленский с самого начала своего президентского срока культивировал мысль, что главное для Украины — это люди, народ, бегущий из страны.

Или народ, который не хочет возвращаться под жёлто-голубые флаги.

«Вернуть людей» — так звучал один из основных предвыборных лозунгов предвыборной кампании кандидата Зеленского.

Однако за больше чем полгода мы не увидели каких-либо шагов в этом направлении. Скорее даже движение совершалось в обратную сторону. Такое мнение выразил эксперт в области энергетики Валентин Землянский в эфире «112 Украина».

Он полагает, что недавний обмен пленными, вокруг которого было много шума, — просто политика, а вовсе не исполнение данных обещаний.

При этом эксперт усомнился, что создание русскоязычного канала, рассказывающего украинцам, в том числе и на Донбассе, что в стране не существует дискриминации языка — идея весьма сомнительная.

Он предложил начать не с телевидения, а с законодательной базы, а именно с выплаты пенсий жителям Республик.

Землянский напомнил, что в сегодняшнем бюджете Украины даже не предусмотрены пенсионные выплаты для Донбасса. Он также иронично отметил, что если из телевизора будут говорить по-русски, что нет денег, вряд ли это устроит жителей Донецка, Луганска и прочих территорий ЛДНР.

Касательно остальных инициатив правительства тоже есть масса вопросов. Они также мало способствуют плану реинтеграции, объявленному Киевом.

Также эксперт напомнил о совсем недавнем «факельном шествии», прошедшем в украинской столице 1 января. Оно было приурочено ко дню рождения нациста Степана Бандеры.

По мнению Землянского, такие вещи наносят непоправимый репутационный ущерб действующим властям, ведь подавляющее большинство граждан, в том числе и сам Землянский, выросли на истории, где Бандера был преступником и фашистом.

Сейчас, когда в рамках декоммунизации подобных личностей выставляют героями, это может убедить лишь совсем юных и неокрепших умами украинцев.

«Зеленский может хоть выпрыгивать из штанов, показывая, как мы пытаемся реинтегрировать Донбасс», подытожил эксперт. Однако факты — вещь упрямая, а они говорят совсем о другом.

Андрей Васильев