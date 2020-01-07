«Это закончится кровавой резнёй»: Украине предрекли катастрофу

Бывший спикер беглого украинского президента Виктора Януковича Анна Герман прокомментировала скандальное решение Верховной Рады о продаже земли. По ее словам, Украину ожидает «кровавая резня».

«Представьте себе, если мы продадим хотя бы 10% земли, а потом продадим все остальные земли, а их купят те, кто имеет большие деньги, мы продадим Украину. Я думаю, что это не будет просто в Украине. Не думаю, что украинцы легко дадут себя обмануть под шумок всех акций, которые здесь устраивают для отвлечения внимания», — рассказала Герман в интервью одному из украинских телеканалов.

При этом она считает, что воплощение данного решения в жизнь обернется катастрофой.

«Я думаю, что за землю будут бить, и будут бить сильно, если у народа захотят эту землю забрать. Нельзя надеяться на то, что активные украинцы выехали. Будет тяжело украсть.