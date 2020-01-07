Как дожить до ста лет: названы девять привычек долгожителей

|На протяжении 80 лет американские ученые изучали долгожителей. В итоге они составили 9 правил, которым обязательно нужно следовать, если желаете значительно увеличить срок жизни, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.
Планируйте всё
Здесь, скорее, играет роль стресс, который в непредсказуемой жизни обязательно возникает.
Ходите по магазинам
Длительность жизни увеличится на 28%. Всем полезны физическая активность, социальные взаимодействия и тренировка памяти.
Ешьте карри
Приправа улучшает когнитивные способности мозга.
Ходите в караоке
Посещайте хор или пойте с друзьями для того, чтобы меньше обращаться за медицинской помощью. Пение улучшает работу органов дыхания, насыщает кровь кислородом и улучшает настроение.
Пользуйтесь интернетом
Переписки в Сети полезны в пожилом возрасте, так как заставляют работать области мозга, отвечающие за речь, чтение, память и зрение. При этом в молодом возрасте они нежелательны.
Работайте
Любимая работа оказывает положительное воздействие.
Философски подходите к решению проблем
Психологическая устойчивость сводит к минимуму уровень стресса. Меньше переживайте касательно неурядиц.
Спите достаточно
В старости тоже нужно спать не меньше 8 часов в день.
Заведите собаку
С ней весело, плюс, она требует выгула, а это еще одна физическая активность.