Как дожить до ста лет: названы девять привычек долгожителей

Планируйте всё

Здесь, скорее, играет роль стресс, который в непредсказуемой жизни обязательно возникает.

Ходите по магазинам

Длительность жизни увеличится на 28%. Всем полезны физическая активность, социальные взаимодействия и тренировка памяти.

Ешьте карри

Приправа улучшает когнитивные способности мозга.

Ходите в караоке

Посещайте хор или пойте с друзьями для того, чтобы меньше обращаться за медицинской помощью. Пение улучшает работу органов дыхания, насыщает кровь кислородом и улучшает настроение.

Пользуйтесь интернетом

Переписки в Сети полезны в пожилом возрасте, так как заставляют работать области мозга, отвечающие за речь, чтение, память и зрение. При этом в молодом возрасте они нежелательны.

Работайте

Любимая работа оказывает положительное воздействие.

Философски подходите к решению проблем

Психологическая устойчивость сводит к минимуму уровень стресса. Меньше переживайте касательно неурядиц.

Спите достаточно

В старости тоже нужно спать не меньше 8 часов в день.

Заведите собаку

С ней весело, плюс, она требует выгула, а это еще одна физическая активность.