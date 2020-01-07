Турист поведал правду об Австралии: как на самом деле горит континент

Максим Титов, соучредитель одной украинской компании, поделился в Facebook реальной обстановкой в стране. Он отметил, что люди продолжают ходить на работу, в рестораны, а на Новый год приехало огромное количество туристов.

Максим уже полмесяца в Австралии. Он ездил на машине от Сиднея до Брисбена и обратно. Он лично видел на этом участке пути длиной 2000 км территории, которые в огне. Горят леса, а не города. Во многом это связано с жарой (там +32°С) и сухостоем. На протяжении годов люди не давали лесам гореть, в итоге там накопилось большое количество сухого природного материала.

О сотнях миллионов животных говорить не приходится: кто-то явно дописал нолик. Жертвы есть, но не в таком масштабе. В пожарах гибнут и люди, как правило, спасатели и местные жители, например фермеры, которые решили бороться с огнем. Об изменении климата тоже много заблуждений: в Австралии было жарко всегда.

Австралия борется со стихией, которая охватила 5,5 млн гектаров территории и унесла 24 жизни. Вокруг ситуации слишком много неправды, которая успешна распространяется по интернету.