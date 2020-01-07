Врач ответила, действительно ли антиперспирант может вызвать рак

Антиперспиранты пользуются популярностью у современных женщин и мужчин. Но многие женщины обеспокоены тем, что, как сообщалось не раз в сетевых СМИ, они могут провоцировать рак груди.

Действительно ли антиперспиранты могут вызывать рак рассказала врач Татьяна Калиний.

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Так, действительно в некоторых антиперспирантах содержится алюминий, который, как показали исследования, ускоряет рост клеток. Как показали недавно проеденные исследования, соединения алюминия поглощаются кожей и действуют на эстрогеновые рецепторы молочной железы. Но при этом стоит учитывать, что концентрация алюминия одинакова как в здоровых, так и в больных раком тканях. Всасывание алюминия через кожу составляет около 0,01%. Поэтому говорить о том, что алюминий, содержащийся в антиперспирантах, может провоцировать рак, бессмысленно.

Как объясняет врач, ошибочным является и мнение о том, что антиперспиранты влияют на работу лимфатических узлов. Действительно, соединения, которые добавляют в антиперспиранты, влияют на работу потовых желез, но это не имеет никакого отношения к лимфооттоку.

В антиперспирантах содержатся парабены. Эти вещества имеют слабое эстрогеноподобное действие, из-за его не раз звучали предположения, что антиперспиранты провоцируют рак молочных желез. Но, как отмечает эксперты, парабены содержатся и в пищевых продуктах, помадах, кремах, лосьонах, шампунях и других косметических средствах, а не только в антиперспирантах.

Врачи отмечают, что вероятность развития рака повышают ожирение и бесконтрольный прием гормональных препаратов.

Но если все же существует опасение, что антиперспиранты могут вызывать рак, то следует выбирать средства без парабенов. Важно также смывать каждый вечер остатки антиперспиранта с кожи. Не стоит использоваться средства с истекшим сроком годности. В любом случае нельзя наносить антиперспиранты на поврежденную кожу.

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