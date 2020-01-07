Предсказания на 2020 год начинают сбываться

Мужчина отметил, в ближайшие два года Ближний Восток будет конфликтовать. Иран потопит авианосец американцев в начале противостояния. Верховные лидеры Ирана после мести США будут свергнуты. США во время революции в Азии подпишут договор с Россией.

Трампа переизберут на второй срок. Его полномочия расширятся, Америка будет процветать. Здоровье подведет президента, поэтому его работа на некоторое время прервется.

Договор будет также заключен с Великобританией, которая полностью выйдет из ЕС. Европу охватит кризис, он не коснется США и Великобритании. В этих двух странах недвижимость будет стремительно расти в цене, тогда как в странах Средиземноморья – падать до смешных сумм.

Торговая война с Китаем обострится. В Поднебесной будут проведены демократические реформы под давлением революционеров. В Северной Корее лидер будет свергнут, он убежит в Китай.

За год случится очень много землетрясений. Они заставят отменить Олимпийские игры. Появятся новости о Юпитере и якобы о контакте с инопланетянами, речь которых запишет Voyager 2.

Слова экстрасенса уже начинают сбываться, поэтому кредит доверия к нему большой.