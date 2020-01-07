Путин встретил Рождество в окружении детей в Петербурге

В рождественскую ночь Владимир Путин принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Президент встречал Рождество в этом же соборе и в прошлом году.

Фото: kremlin.ru

На службу собрались несколько тысяч верующих, среди которых — архиереи, духовенство Московской епархии и представители государственной власти. Компанию Путину составили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также прихожане с детьми.

Фото: kremlin.ru

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — приводит пресс-служба текст поздравления главы государства.

По словам президента, «в светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости».

Фото: kremlin.ru