За убитого тяжелым комодом ребенка родители получат от IKEA 46 миллионов долларов — Блокнот Россия

Только в 2016 году компания выплатила 50 млн. долларов за смерть трех детей из-за комодов, которые позже сняли с производства.

Двухлетний непоседа Джозеф Дудек попытался залезть на комод серии Malm из IKEA, но 32-килограммовая махина упала на него. Малыш не выжил. Эта страшная трагедия произошла в Калифорнии в 2017 году. Родители при поддержке общества потребителей подали в суд на IKEA и, как сегодня сообщает CBS News, компания урегулировала дело в досудебном порядке и согласилась выплатить семье, потерявшей сына, 46 миллионов долларов.

Помимо внушительной суммы отступных, слов соболезнования в IKEA заверили, что продолжат работать над безопасностью своей продукции. К слову сказать, последнее очень даже актуально, если учесть, что только комоды серии Malm «убили» 10 человек. В связи с этим компании пришлось в 2016 году разориться на компенсации, выложив 50 миллионов долларов родителям трех детей, погибших в магазинах сети.