Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, у кого жизнь повернется в январе 2020 года на 180°

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, кому по знакам Зодиака ждать крутых перемен в начале года.

Известный российский астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, вектор жизни которых изменится в январе 2020 года. Эксперт рассказала о том, как поймать удачу за хвост и не попасть на черную полосу в жизни.

Стрельцам в январе астролог рекомендует раскрывать весь потенциал и пользоваться принципом невмешательства в отгружающий мир, который, в свою очередь, предоставит новые возможности и неожиданные идеи. Отмечается, что романтика и страсть иецхэзжн окружат Стрельцов со всех сторон (расставания, ссоры, примирения, развод и свадьба). В денежной сфере откроется изобилие, однако нужно вкладывать их в развитие. Все это принесет чувство востребованности и уверенности в завтрашнем дне.

READ В Германии осудили санкции против «Северного потока — 2»

Для Козерога январь станет трамплином для удачного старта, а работа над ошибками ушедшего года поможет не допустить повторения неприятных ситуаций. Роман одиноких представителей этого знака Зодиака с несвободных человек сулит лишь неприятности. В финансовой сфере наступить время обилия. Однако лишние траты по мелочам приведут лишь к денежным потерям. Смелость и проявление талант помогут Козерогам начать собственное дело или сменить место работы.

Водолеев январь зарядит на новые подвиги и хорошо подходит для совершенствования и развития себя. Помимо этого, одиноких Водолеев ждут новые знакомства, однако значимые перемены в личной жизни ожидаются лишь в конце года. Семейные представители воздушной стихии рискуют потерять доверие близкого человека и эгоизмом заставить его уйти из семьи. Также в начале года у Водолеев появятся новые источники прибыли, в то время как в карьере будет затишье и стабильность.

READ Блогер выставил напоказ мертвого отца и возмутил зрителей | Teneta NEWS

Как ранее писал Topnews, Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, для которых 2020 год станет самым удачным.