Boeing возместит American Airlines убытки от простоя самолетов

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Самолеты Boeing 737 MAX в аэропорту в Сиэтле, 1 июля 2019 года

Lindsey Wasson/Reuters

Второй крупнейший авиаперевозчик Соединенных Штатов компания American Airlines договорилась с компанией Boeing о компенсации финансовых убытков, понесенных в 2019 году в связи с приостановкой полетов самолетов Boeing 737 MAX, передает РИА «Новости».

Детали соглашения пока не разглашаются, но, согласно заявлению American Airlines, в программу распределения прибыли авиакомпании на 2019 год внесут дополнительно более $30 млн, которые, как ожидается, разделят между сотрудниками компании в марте 2020 года.

Полеты лайнеров 737 MAX приостановили с марта 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. В крушениях подозревают дефекты одной из систем, которые работали некорректно и вызвали катастрофы вопреки действиям пилотов. Boeing обновил программу обучения пилотов и в настоящее время занимается устранением дефектов. American Airlines отложила эксплуатацию лайнеров до 5 марта 2020 года.

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