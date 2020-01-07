11 ранних симптомов, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания

Заболевания сердца и сосудов легче поддаются лечению, если их выявить на ранней стадии.

Поэтому крайне важно знать о симптомах, которые могут указывать на проблемы с сердцем и сосудами, чтобы не упустить момент и вовремя обратиться к врачу. Профессор Дэвид Ньюби из Британского кардиологического фонда назвала симптомы, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания.

Одним из сигналов проблем с сердцем является боль в груди. Обычно она имеет сжимающий характер, у людей возникает ощущение груза, давящего на грудь.

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Стоит проконсультироваться у врача при резком ухудшении самочувствия, особенно если возникло оно внезапно и сопровождается сильной болью в груди.

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Боль в животе тоже может указывать на сердечный приступ. Как объясняет врач, сердце пищевод и желудок расположены рядом друг с другом. Может казаться, что жгучая боль, выходит из желудка и похожа на отравление, но на самом деле болеть будет сердце.

Сильная внезапная потливость, ощущение жара и липкость тоже могут указывать на проблемы с сердцем.

Если во время ходьбы возникают сильные спазмы в икрах, возможно, стоит обратиться к врачу, поскольку это может быть признаком заболевания периферических артерий.

Боль в руке может указывать на проблемы с сердцем, особенно если эта боль в левой руке и отдает в шею.

Также на болезнь сердца может указывать боль в челюсти и спине.

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На сердечный приступ может указывать ощущение удушья.

Еще одним признаком сердечной недостаточности могут быть опухшие лодыжки. Постоянная усталость тоже может указывать на сердечную недостаточность. Особенно если возникает она даже когда человек не подвержен физической нагрузке. Также на проблемы с сердцем указывает нерегулярное сердцебиение. Поэтому если сердце время от времени начинает биться чаще и неритмично, лучше проконсультироваться со специалистом.

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