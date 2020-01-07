Чому відтермінували кримінальну відповідальність за п’яне водіння в Україні

За керування авто у нетверезому стані з 1 січня в Україні мала б вводитись кримінальна відповідальність. Розмір штрафу планували збільшити у рази. Проте у владі заявили про відтермінування нових санкцій.

В Офісі президента України повідомили про те, що правоохоронна система ще не готова до нових правил й карати п’яних водіїв, за новим законом, поки не можуть, — повідомляє «24 канал».

Введення штрафів й кримінальної відповідальності, яке було заплановане на 1 січня, перенесли на 1 липня.

Ось як в ОП пояснюють рішення:

«Перенесення допоможе уникнути ризиків виникнення проблем у правотворчості і правозастосуванні, а відповідним органам кримінальної юстиції дозволить належним чином підготуватися до впровадження змін», – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Нагадаємо, що у квітні минулого року президент підписав закон, який був ухвалений Верховною Радою ще у 2018 році. Документ вносить ряд змін у законодавство, зокрема й вводить кримінальну відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані.

Якщо раніше держава вважала такі дії лише адміністративним правопорушенням, відтепер п’яне водіння авто – злочин. Штраф збільшується від 10,2 тисяч грн до 17-34 тисяч грн. А в разі повторного порушення новий штраф складе 51 тисяч грн.

Крім штрафних санкцій, нововведення передбачають позбавлення прав на термін до 3 років.

Чому відтермінували введення штрафів за п’яне водіння?



Експерти зазначають, що причина перенесення суто процесуальна. Якщо зараз суд над порушником має відбутися протягом трьох місяців, нові ж правила передбачають, що такий процес має відбутися протягом 10 днів. Саме скорочення терміну розгляду таких справ й стало причиною перенесення дати введення нових санкцій – перезавантаженні суди не зможуть ефективно проводити такі процеси, їм потрібен час аби розібратися в нюансах.

Також юристи наголошують, що штраф та позбавлення прав передбачається за сам факт перебування за кермом у нетверезому стані. Якщо такий горе-водій спричинить ще й ДТП з тілесними ушкодженнями, то почне діяти інша норма закону, яка передбачає ще й позбавлення волі.

За які конкретні дії вводиться кримінальна відповідальність?



— керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

— передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

відмови водія від проходження медичного огляду на стан сп’яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;

— вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування.