Самое интересное о борьбе с курением

Интересный факт: на планете земля курит больше трети всего взрослого населения. Это примерно один миллиард сто миллионов человек. Из них более двухсот миллионов женщины! Интересно, что от курения ежедневно умирает более десяти тысяч человек, интерес к этой пагубной привычке приобретает всё более широкий оборот. Жители земли расходуют более ста миллиардов долларов США в 365 дней на табачную продукцию различных марок.

Интересный факт: со словами «только дьявол способен выпускать дым из ноздрей», участник экспедиции Колумба был приговорён к тюремному заключению. Это можно считать первым протестом общественности против курения. Уже в 1575 году, католическая церковь ввела запрет на курения в местах, где проводятся молитвы в Испании. А в начале семнадцатого века Западная Европа начала широкую пропаганду пагубной привычки. Во-первых, это приносила огромный доход казне и производителям. Во-вторых, казалось, что это не может навредить людям. В Россие же, дела обстояли несколько иначе. Там был введён запрет не только на курение в семнадцатом веке, но и на выращивание табака. Только в 1685 году Пётр Великий сжалился над гражданами и снял запрет. По одной из версий этому чистосердечному решению служило большое вознаграждение от Англо-Вирджинской компании, которая в свою очередь торговала высококлассным табаком.

Интересный факт: современная борьба с табаком заставляет желать лучшего. В той же России, например, запрещено курить лишь в учебных и лечебных заведениях, а также в общественном транспорте. Можно добавить, что продажа табачной продукции запрещена не совершеннолетним детям. А вот в Соединённых Штатах Америки, каждый штат борется с курением по-своему. Например, в Нью-Йорке, запрещено курить в общественных помещениях и помещениях закрытого типа, а также в автомобилях служебного назначения. Штраф за нарушение составляет около тысячи долларов. В Италии меры наказания могут караться штрафом достигающим порядка двух тысяч евро. Но на первое нарушение составит не более 250.

Интересный факт: королевство Бутан, в Гималаях объявила табак вне закона и теперь, продажа сигарет или выращивание табака карается штрафом в 225 долларов США! Казалось бы, сумма небольшая, однако, средняя зарплата человека в королевстве составляет всего шестнадцать долларов.

Интересный факт: «Некурящие поколение», которое находиться в Швеции, распоряжается студенческими стипендиями. С недавних пор, студент, который хочет получать стипендию и учиться в Осло или Копенгагене должен просто напросто бросить курить. А в Дании 75 процентов работников объявили некурящие зоны на рабочих местах.

Интересный факт: в Германии, в страховой полис внесена поправка, что некурящий человек платит взнос на 40 процентов меньше курящего, так как для здравоохранения он обходиться намного дешевле. Интересно, что в Германии работникам выделяется время на перекуры, а тем, кто не курит, время суммируется и добавляется к ежегодному отпуску. Вот так вот Западная Европа борется с пагубной привычкой. А как боритесь Вы?