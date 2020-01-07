Три главные женщины в жизни Андрея Миронова и сокровенные тайны, которые с ними связаны

Андрей Миронов был обаятелен, невероятно талантлив и обласкан вниманием женщин. О его многочисленных романах слагают легенды, женщины до сих пор соперничают и пытаются доказать себе и другим, к кому же он относился лучше, на ком должен был жениться, а на ком женился по ошибке. Но в жизни его было три главных женщины: мама Мария Владимировна и жены — Екатерина Градова и Лариса Голубкина.

Мария Владимировна Миронова

Об этой женщине можно говорить много. Она была целеустремленной, талантливой и властной. Надо отдать ей должное: она смогла реализоваться во всех отношениях. Она умела пылко и страстно любить и столь же пылко противостоять тому, что она считала лишним или ненужным в жизни своей или в жизни собственного сына.

Андрей Миронов в детстве

Андрей Миронов относился к матери с величайшим уважением, мнением ее бесконечно дорожил, с ее желаниями всегда считался. Это ей он вез цветы после каждого своего выступления. С ней делился своими переживаниями, победами, поражениями, касалось ли это профессиональной деятельности или личной жизни. Их связь не поддавалась объективному объяснению, но была крепкой и прочной. Мама была первой его слушательницей, первым критиком и первым советчиком.

Андрей Миронов с мамой Марией Владимировной

Именно Мария Владимировна в свое время стала причиной разрыва между Андреем Мироновым и его девушкой, актрисой Таней Егоровой. Несмотря на утверждения Татьяны о том, что именно ее он любил всю жизнь, мужем и женой они так никогда и не стали.

Екатерина Градова

Андрей Миронов после окончания Щукинского училища поступил на работу в Московский Театр Сатиры. В кабинете режиссера Валентина Плучека Андрей впервые увидел Екатерину Градову, будущую радистку Кэт из фильма «17 мгновений весны». Девушка была стеснительная, красивая и Андрей Миронов влюбился почти с первого взгляда. А после ухода Миронова Плучек настоятельно рекомендовал Кате не заводить никаких интрижек с Мироновым и его друзьями Ширвиндтом и Державиным.

Андрей Миронов и Екатерина Градова в день бракосочетания

Катя была намерена последовать совету, о чем и сказала Миронову по телефону. А он сразу сделал ей предложение. 30 ноября 1971 года они расписались.

Екатерина Градова

Мария Владимировна, узнавшая о женитьбе сына постфактум, приняла нежданную невестку со всем ледяным спокойствием, на которое только была способна. Но Катя своей покладистостью и хозяйственностью довольно быстро растопила сердце свекрови. Рождение Марии Андреевны 28 мая 1973 года, названной в честь бабушки, окончательно примирило маму актера с внезапным браком сына. Тем более, что Екатерина оказалась не только замечательной хозяйкой, но еще могла отказаться от новой роли, если она не нравилась любимому мужу.

Андрей Миронов

Не смогла смириться Катя только с изменой. Первый брак актера распался, когда Машеньке исполнился годик. Мария Владимировна признавалась позже, что Катя была прекрасной женой и невесткой. Новую двухкомнатную квартиру Андрей оставил жене с дочерью.

Лариса Голубкина

С Ларисой Голубкиной актера познакомила Наталья Фатеева, в которую актер был влюблен. Он воспылал чувствами к Наталье еще во время съемок фильма «Три плюс два» и даже жаловался маме на равнодушие возлюбленной, которая отказывалась отвечать ему взаимностью. А в декабре 1963 года Наталья познакомила Андрюшу со своей подругой Ларисой. Актер стал за ней ухаживать, даже сделал предложение, от которого она отказалась, мотивировав свой отказ отсутствием чувств между ними.

Лариса Голубкина, ее дочь Маша, Андрей Миронов, его мать Мария Миронова

Позже они еще неоднократно расставались и встречались снова. Они не были мужем и женой, но родители Ларисы и Андрея были почему-то уверены в их предопределенности друг другу. Лариса подружилась с Марией Владимировной и та отнеслась к ней с неожиданной теплотой и участием.

После разрыва с Екатериной Андрей Миронов некоторое время пожил с родителями, а после, устав от бесконечных причитаний мамы по поводу потерянной квартиры, вдруг взял кожаное кресло, торшер и новенький дефицитный унитаз и переехал к Ларисе.

Андрей Миронов и Лариса Голубкина в фильме «Трое в лодке, не считая собаки»

Настолько близкими по духу они были, что процесс притирки прошел в молодой семье не слишком болезненно. Все назревающие конфликты Лариса сглаживала своим чувством юмора и желанием избежать выяснения отношений.

Кирилл Ласкари, Марина Влади, Владимир Высоцкий, Лариса Голубкина и Андрей Миронов

Она приспособилась к его невероятной общительности и к постоянным гостям в доме. Лариса стала своей в кругу его друзей, она умела гасить вспышки его гнева и радоваться совместному отдыху. Нет, Андрей совсем не превратился в однолюба. Просто Лариса была не менее увлечена своей карьерой и относилась к его периодическим романам, как к издержкам профессии. А в семье научилась играть вторую скрипку, отдав пальму первенства мужчине.

На сене Рижского театра, где Андрей играл роль Фигаро, 14 августа 1987 года актер потерял сознание. Через два дня он скончался в больнице, не приходя в себя. И бессмысленно сейчас спорить о том, кого он любил или не любил в своей жизни. Он был великим, поистине гениальным актером и оставил о себе светлую память.

отсюда