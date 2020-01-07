Пример красивого минимализма в однокомнатной квартире

Основным мотивом интерьера этой однокомнатной квартиры являются чистые линии и простота. Дизайнеры культивируют в декоре искусство минимализма в шведском стиле. Главной задачей становится удаление всего лишнего и нефункционального.

Минимализм в однокомнатной квартире

Обстановка не должна быть загромождена бесполезными объектами и вещами. В этом светлом пространстве остаются лишь предметы и мебель, которые создают неповторимую свежую атмосферу. Натуральные материалы, теплые тона и обилие естественного света — что ещё может быть нужно для спокойной и комфортной жизни.

отсюда