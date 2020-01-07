Власти США начали подготовку санкций против Ирака, сообщает СМИ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти США начали разработку санкций против Ирака после парламентской резолюции против американского присутствия в этой стране, сообщает издание Washington Post со ссылкой на три источника.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями и многомиллиардными расходами, если Багдад потребует вывода американских войск.

По словам чиновников, если санкции все же будут введены, ведущую роль в них будут играть министерство финансов и Белый дом. При этом они подчеркнули, что окончательное решение о санкциях пока не принято.

Иракский парламент потребовал от правительства добиться вывода американских войск. После этого Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебных» действий Багдада в отношении Вашингтона. Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Ирак такие санкции, «каких они не видели никогда», и добавил, что военные США не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.

США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» — генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

Багдад расценил эти удары как нарушение условий размещения американских военных в Ираке.