Экипаж «КАМАЗ-мастер» отдал лидерство белорусам по итогам второго этапа ралли «Дакар»

Экипаж рроссийской команды «КАМАЗ-мастер» под руководством Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Белорус Сергей Вязович вышел в лидеры общего зачета.

Протяженность трассы между городами Аль-Вайх и Неом в Саудовской Аравии составила 367 км, сообщает пресс-служба «КАМАЗ-мастер». Сотников преодолел это расстояние за 3 часа 49,3 минут, отстав от Вязовича на 1 минуту и 46 секунд. Третьим финишировал экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Команда КАМАЗ-мастер (@kamazmastersport) 6 Янв 2020 в 2:46 PST

Сегодня пилоты отправятся вглубь Аравийского полуострова. Старт грузового зачета в 10.25 (мск). Гонщикам предстоит преодолеть 504 км по маршруту Неом — Неом, из которых 427 км составят спецучастки.