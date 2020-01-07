SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

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Кадр: страница SpaceX в Twitter

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Выведенные на орбиту спутники будут находиться на высоте 290 километров и обеспечивать доступ к высокоскоростному интернету.

Falcon 9 стартовала 6 января в 21:19 по местному времени (7 января 05:19 по московскому). Ее первая ступень, которую ранее использовали уже три раза, приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане.