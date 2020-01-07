Блестящие облака и ледовое шоу: как прошел день рождения сына Яны Рудковской

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Родившись в звездной семье, Саша Плющенко с ранних лет привык к повышенному вниманию: он часто посещает светские приемы, снимается для журналов и рекламных проектов, а сейчас участвует в реалити-шоу мамы. Малыш не забывает работать даже в день рождения. Сегодня Гном Гномыч встретил свой праздник на льду.

Работоспособности юного Плющенко может позавидовать любой взрослый. Мальчик с ранних лет много тренируется и выполняет сложнейшие элементы. По словам Яны, когда сверстники узнают, что с ними будет кататься Саша, они снимаются с соревнований. Фигуристу приходится выступать с ребятами постарше, но и их он с легкостью обыгрывает. Кроме того, мальчик обожает работать и с радостью принимает участие в ледовых шоу отца, зарабатывая крупные гонорары.

Немудрено, что семилетие Гном Гномыч (как ласково называют его в семье) встретил на льду — в петербургском Ледовом дворце. Сейчас там проходят показы сказки «Лебединое озеро», которая собирает неизменные аншлаги. После представления Плющенко-младшему устроили настоящие овации, а в финале мама с папой подарили сыну большую связку шаров и пригласили аниматоров, одевшихся в костюмы черепашек-ниндзя.

«В нашей семье все дни рождения проходят только на льду. Спасибо всем зрителям и команде за поздравление Сашеньки», — написала Рудковская.

В конце программы участники шоу выкатили на лед большой торт со свечами, чтобы поздравить обаятельного именинника. Кроме того, представители отеля, в котором остановилась семья, красиво украсили комнату Плющенко-младшего, сделав из нее настоящее произведение искусства. Поздравление с днем рождения прислали Филипп Киркоров, Аделина Сотникова, старшие дети Рудковской и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Накануне дня рождения отец Александра, Евгений Плющенко, показал небольшой видеофрагмент, на котором спиной к нему стоял сын и новый член академии — Марк Соколов. Мальчика назвали «спарринг-партнером» Саши, которому ранее не было равных среди фигуристов его возраста.

«Это два великолепных и молодых принца, я сам не понимаю, где мой. Они оба мои! Марк катается теперь под моим началом, и я буду его тренировать! Следите за Марком и Александром, это два спарринг-партнера, они вам покажут», — заявил Евгений.

Поклонники сказали, что здоровая конкуренция только поможет Саше стать еще лучше и добиться новых вершин. Они также поспешили поздравить именинника с приятным событием. Не остались в стороне и звездные друзья Гном Гномыча, среди которых первым оказался Дима Билан. «С днем рождения Саша! Только вперед, ты боец и главное желаю быть победителем во всем. Характер у тебя уже спортивный, мощный, а я желаю тебе, чтобы все пути вели только к успеху и к твоим мечтам», — написал он в комментариях.

Кроме того, многие отмечают, что родители слишком взялись за ребенка и не оставляют ему времени на простые детские радости, но Яна всегда с улыбкой реагирует на подобные заявления, так как знает, что сын сам привык к труду и хочет стать Олимпийским чемпионом.

Фото: Instagram