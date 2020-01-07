Марго Овсянникова попала в больницу в Доминикане

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Конец прошлого года и начало этого выдались достаточно напряженными для Марго Овсянниковой. Певица снимала клип на Бали, выступала в Москве, а на днях прилетела в Доминикану. Правда, организм артистки дал сбой, и ее госпитализировали.

По словам продюсера Марго Дианы Бичаровой, Овсянникова полетела в Доминикану со своим возлюбленным, но также она должна была давать в жаркой стране концерт. Но девушка оказалась на больничной койке из-за перенапряжения.

«Сейчас ей очень плохо, она лежит под капельницами. Марго попала в больницу в тяжелом состоянии. У нее был стресс и переутомление. Ей сразу поставили капельницы. Врачи прописали Марго полный покой. Она должна была на днях уже лететь в Москву, но в итоге должна находиться там около недели», — рассказала «СтарХиту» продюсер Овсянниковой.

Марго потеряла сознание незадолго до начала концерта, который планировался в отеле, где она отдыхала. Медики посчитали, что девушке нужен покой. Сама Марго уже вышла на связь с поклонниками и заверила, что с ней все в порядке. Артистка также опубликовала кадры из больничной палаты. «Берегите себя, — призвала она поклонников в микроблоге. — Да, я оказалась в больнице и под капельницей, но сейчас со мной все хорошо. Врачи сказали, что я просто переутомилась! Поэтому, совет дня: отдыхайте и берегите себя! Огромное спасибо за поддержку и пожелания! Хорошего дня!»

Подписчики пожелали Овсянниковой скорейшего выздоровления в комментариях. «Частые перелеты, перемена климата, недосыпание, большие нагрузки — все это влияет на состояние организма. Маргоша, береги себя»; «Ты прелесть и очень красивая!»; «Следи за своим здоровьем. Счастья, любви», — переживают пользователи Сети.

Декабрь выдался достаточно напряженным, но успешным месяцем для Марго. Ее молодой человек Виталий решил порадовать ее приятным подарком: он купил Овсянниковой квартиру в Москве. Стоимость апартаментов составила примерно 20 миллионов рублей. Квартира продавалась с уже с готовым ремонтом. «Хочу обставить ее по своему вкусу и свить уютное гнездышко», — рассказывала Марго.

С Виталием Овсянникова познакомилась в караоке-баре. Мужчина был впечатлен вокальными данными девушки, а не только ее красотой. «Я просто пошла в караоке, ни на что не рассчитывала. Он отдыхал там с друзьями. Ему очень понравилось, как я пою. После очередного выступления он подошел ко мне, познакомились. Новый ухажер уверен, что мне нужно менять репертуар, искать более глубокие и сильные песни. Так что ждите смены имиджа», — делилась Марго.

Фото: личный архив, Instagram