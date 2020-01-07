Новости часа сегодня Анастасия Заворотнюк 7 января 2020 года — состояние здоровья на сегодняшний день, 07.01.2020

Молчание семьи актрисы, за которую поначалу переживала вся страна, начинает казаться народу подозрительным. Об этом пользователи все чаще говорят в интернете. Пожелания здоровья сменяются ехидными комментариями и откровенными оскорблениями в адрес Насти, которая, как сообщалось, из-за болезни была вынуждена встретить Новый год в клинике.

Анастасия Заворотнюк сегодня 2020: новости о состоянии здоровьяНа фоне отсутствия фото и видео, где было бы видно, в каком действительно состоянии Заворотнюк, архивные кадры со здоровой звездой, которые публикуют расплодившиеся в соцсетях фан-аккаунты, только подогревают злость у публики.

Поклонники российской актрисы нашли несостыковки в истории ее болезни на фоне публикаций в Instagram звезды.

В Instagram появилось новогоднее поздравление со словами от артистки.

«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — говорится в сообщении.

При этом в фан-аккаунтах актрисы публикуются кадры только со здоровой звездой сериалая «Моя прекрасная няня». Поклонники жалуются, что до сих пор СМИ не опубликовали ни одного доказательства о болезни Заворотнюк.

Состояние здоровья Заворотнюк на сегодня, 7 января«Почему до сих пор тишина?» — спрашивает в комментарии под постом одна из подписчиц.

«Не хочется лезть в душу. Но и читать все, что пишут, уже сил нет. Вы дайте одно, пусть маленькое, интервью, один кто-нибудь. Чтобы мы, кто переживаем за Анастасию, не читали всякие гадости и неправду от безысходности», — написала еще одна поклонница.

«А она точно болеет?» — усомнилась третья подписчица.Поклонники просят семью Заворотнюк предоставить достоверную информацию о здоровье артистки. Они не хотят читать поздравления от ее имени.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 07.01.2020: свежие новостиЯсновидящая Саона опровергла тревожную информацию об ухудшении состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня». По ее словам, актриса действительно больна, однако она не находится на грани жизни и смерти: «Да, конечно, в ее организме происходят необратимые процессы, но это не настолько, чтобы считать дни до конца ее жизни».

Заболевание Анастасии Заворотнюк не является таким страшным, как это преподносят некоторые СМИ. С таким диагнозом пациенты могут жить десять-пятнадцать и более лет. Актриса скоро закончит лечение, однако на протяжении всей жизни ей предстоит проходить плановые осмотры.

Ясновидящая заявила, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» перестала появляться на публике совсем не из-за болезни. «Все это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов, которые на ней есть. Суммы там фигурируют не маленькие, и ей придется отдать все, что у нее есть, чтобы расплатиться по счетам», – отметила Саона.

Через некоторое время поклонники узнают правду о том, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк. «Как бы не закручивался сюжет, долги все равно ей придется выплатить. Может быть, не все, но большую часть. Я вижу, что выплаты пройдут, а на часть суммы она подготовит документы, которые помогут уйти от погашения долгов», – заключила таролог.