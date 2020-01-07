Кое-что никогда не покажут в голливудских фильмах

Несмотря на огромное количество фильмов и телешоу, в Голливуде по-прежнему предостаточно «белых пятен» — там не показывают много такого, что делают в реальной жизни обычные люди.

Например, …

(Примечание: все эти вещи, которые авторы обозначили как «никогда не увидишь в фильмах», мы лично видели и даже не один раз. Если нужны конкретные примеры — найдем.)

В голливудских фильмах никогда не показывают, как герой возвращается с полдороги обратно домой, т.к. он забыл там что-то.

***

В кино герои выслушивают и великолепно понимают друг друга. В реальной жизни так далеко не всегда происходит.

***

В фильмах киногерои, когда ложатся спать, просто выключают свет и засыпают. А как же вредные или странные «ритуалы» перед сном, к примеру, пойти на кухню и найти там что-нибудь пожевать?

***

Находясь у себя дома, герои занимаются то милыми, то странными, а порой и непристойными делами. Но никогда они не ковыряются у себя в носу.

***

Голливудская улыбка известна во всем мире. Но в фильмах никогда не показывают, как герои ухаживают за своими зубами с помощью зубной нити, например.

Кулинарные программы заполонили телевидение. Но кто-нибудь видел, чтобы ведущие или приглашенные гости мыли руки перед приготовлением блюд?

***

Обычные люди всегда записывают где-нибудь свои пароли, чтобы посмотреть и вспомнить их в случае необходимости. Герои сериалов такими «пустяками» не заморачиваются.

***

Не увидите вы также, как мучаются киногерои, присоединяя какое-либо устройство через порт USB. У них получается все с первого раза.

***

Канализация в домах киногероев никогда не забивается. Где это видано, чтобы они прочищали свои унитазы?

***

А как насчет рекламных звонков на мобильный? Кто из вас не сталкивался с этим? А в фильмах не увидишь, как киногерой выходит из себя и орет в трубку, приняв несвоевременный звонок с предложением товара, который ему абсолютно не нужен.

***

Когда вы принимаете душ, вам то и дело приходится регулировать подачу горячей и холодной воды. Но в кино вы такого не увидите.

***

В фильмах не увидишь, как герои приводят себя и постель в порядок после занятия сексом.

***

Водители в фильмах никогда не проверяют слепые зоны (пространство вокруг машины, которое водитель не может увидеть со своего места).

***

В телесериалах не увидишь, как герои, даже те, кто по сценарию страдают от высокого давления или нервного расстройства, постоянно принимают лекарство.

***

У врачей и спасателей в фильмах не увидишь темные круги под глазами от недосыпания, даже если по сценарию они работают в ночную смену.

***

Почему-то в кино не показывают, как герой или героиня проверяют каждую кабинку в общественном туалете в поисках приличной сидушки и достаточного количества туалетной бумаги.

***

Не покажут вам также, каким обжигающим может быть ваш кофе или чай (или же отвратительно холодным или безвкусным).

***

«Голливудское застолье» — это 90% разговоров и 10% манипуляций со столовыми приборами. Вы видели, чтобы киногерои ели молча?

***

В повседневной жизни так естественно, возвратившись домой с работы, сразу же надеть уютный домашний халат и домашние тапочки. Но герои фильмов и сериалов так почему-то не поступают.

***

И, наконец, в кино не показывают, как зайдя в Интернет с запросом «как починить настольную лампу», вы отвлекаетесь на побочные ссылки на нужном вам сайте, забываете, зачем вы вообще заходили в Интернет, и после 150 клика вы узнаете всё о брачном периоде летучих мышей, что, конечно же, никаким образом не поможет вам отремонтировать лампу.