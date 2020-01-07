Соколиная охота в Арабских Эмиратах

Соколиная охота на Ближнем Востоке практикуется на протяжении столетий. Бедуинские племена использовали птиц для охоты в пустыне, чтобы дополнять свой рацион мясом.

В наши времена соколиная охота стала для многих состоятельных эмиратских мужчин любимым хобби. Друзья регулярно встречаются по вечерам для обучения своих птиц охоте, на одной из таких встреч побывал и фотограф Getty Images Дэн Китвуд.

Сокол сидит на подлокотнике в машине в Абу-Даби. Для саудитов сокол является показателем статуса. (© Дэн Китвуд / Getty Images)

Сокол сидит на жердочке перед вечерней тренировкой. Эти птицы являются символом Объединенных Арабских Эмиратов и изображены на банкнотах и на гербе ОАЭ.

GPS-устройство на соколе. Соколиная охота внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Саиф аль-Кэнди использует приманку во время тренировок сокола. Покупают всегда необученную птицу, чтобы она была натренирована исключительно на одного человека — хозяина.

Мужчина готовит дрон с приманкой для сокола.

Саудовцы наблюдают за полетом дрона, на который привязана состоящая из связки перьев приманка.

Сокол поймал приманку.

Тренировка птицы проводится путем поощрения лакомством

Теперь уже сокол будет охотиться на настоящего голубя.

Охота удалась. Сокол теперь сыт

Кожаные колпачки, которые надевают на голову сокола, продаются в магазине в Абу-Даби. Используются для того, чтобы птица не отвлекалась на происходящее вокруг и не пугалась

Специальные веревки, которыми привязывают сокола, продаются в магазине в Абу-Даби.

Соколы продаются в магазине в Абу-Даби. Цена «генетически чистой» птицы на аукционах может превышать миллион долларов.

Саудовцы со своими охотничьими соколами после вечерней тренировки в Абу-Даби. Соколиная охота является важной частью арабского наследия и культуры.

отсюда

10.02.2015