Постпред Китая при ООН осудил убийство Сулеймани

ООН, 6 янв — РИА Новости. Устранение Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани являлось нарушением международного права, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«Китай выступает против использования силы в международных отношениях. Очевидно, что односторонние, рискованные военные действия США нарушили основные нормы международных отношений и привели к росту напряженности», — сказал Чжан Цзюнь.

«Мы призываем Соединенные Штаты не злоупотреблять каким-либо дальнейшим применением силы. Мы также призываем все соответствующие стороны проявить максимальную сдержанность», — добавил он.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» — генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.