США пообещали усилить поддержку Гуаидо

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. США обещают больше поддержки Хуану Гуаидо и давления на Венесуэлу после того, как Гуаидо, по мнению США, был переизбран на пост председателя парламента, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

«Мы будем просить демократические партии и страны делать больше для поддержки демократических институтов в Венесуэле. США также будут делать больше в поддержку национальной ассамблеи и ее легитимного лидера… Мы будем изучать новые позитивные меры по поддержке демократов в Венесуэле… и большему давлению на тех, кто поддерживает режим», — сказал Абрамс журналистам в Вашингтоне.

По его словам, Гуаидо получил «не только явное большинство в 100 голосов из 167 членов ассамблеи, но и большинство с очевидным кворумом».

«Мы его поздравляем», — сказал Абрамс.

5 января на официальном заседании Национальной ассамблеи (парламента) вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Гуаидо заявил, что его не пустили в парламент, и провел отдельное заседание в редакции газеты. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.

Гуаидо, который считает себя законно переизбранным на пост спикера парламента, намерен провести во вторник очередное заседание Национальной ассамблеи.

Выборы спикера Национальной ассамблеи прошли в связи с истечением срока полномочий Гуаидо. Новое руководство парламента избрано на следующий срок. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года на год.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.