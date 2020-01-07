Вскрылись несостыковки в истории с болезнью Заворотнюк

Поклонники Анастасии Заворотнюк находятся в смятении после появления в ее Instagram-аккаунте новогоднего поздравления и слов благодарности, которые актриса передала всем, кто следит за ее состоянием и поддерживает.Анастасия Заворотнюк на сегодня, 7 января: свежие новостиТакже появились недовольные тем, что в фан-аккаунтах актрисы публикуются только кадры со здоровой звездой «Моей прекрасной няни». Например, речь идет о видео, на котором она поет с Михаилом Боярским. Но ни один папарацци так и не показал россиянам, как актриса выглядит сейчас.»А что с ней? Разве она болеет», — спросил один из пользователей под видео. По его словам, доказательств того, что она больна, так и не предоставили. Также отмечается, что поклонникам просто пудрят мозги.Кроме того, многие недоумевают из-за возможного чудесного выздоровления актрисы, которая, как отмечали СМИ, боролась с раком мозга. Некоторые считают, что такая опухоль не может просто так «рассосаться».

Кто-то даже посчитал, что с помощью сбора средств на лечение семья Заворотнюк просто хочет избавиться от долгов.Ранее родственники актрисы Анастасии Заворотнюк от ее имени поздравили россиян с Новым годом. Между тем близкие Анастасии неоднократно опровергали организацию каких-либо сборов средств.Здоровье Анастасии Заворотнюк сегодня, 07.01.2020Фанаты недовольны тем, что нигде нет фотографий актрисы. Везде публикуются снимки со здоровой звездой «Моей прекрасной няни». «А что с ней? Разве она болеет», — спросил пользователь под публикацией. По его словам, доказательств того, что она больна, так и не предоставили. Некоторые считают, что сборы средств были организованы Заворотнюк для того, чтобы избавиться от долгов. Однако близкие Анастасии неоднократно опровергали организацию каких-либо сборов средств.Напомним, актриса была госпитализирована в сентябре 2019 года. До сих пор нет официальных подтверждений ее болезни.