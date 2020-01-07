Новости часа сегодня Анастасия Заворотнюк 7 января 2020 года — состояние здоровья на сегодняшний день, 07.01.2020

Молчание семьи актрисы, за которую поначалу переживала вся страна, начинает казаться народу подозрительным. Об этом пользователи все чаще говорят в интернете. Пожелания здоровья сменяются ехидными комментариями и откровенными оскорблениями в адрес Насти, которая, как сообщалось, из-за болезни была вынуждена встретить Новый год в клинике.Анастасия Заворотнюк сегодня 2020: новости о состоянии здоровьяНа фоне отсутствия фото и видео, где было бы видно, в каком действительно состоянии Заворотнюк, архивные кадры со здоровой звездой, которые публикуют расплодившиеся в соцсетях фан-аккаунты, только подогревают злость у публики.Поклонники российской актрисы нашли несостыковки в истории ее болезни на фоне публикаций в Instagram звезды.В Instagram появилось новогоднее поздравление со словами от артистки. «Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — говорится в сообщении.При этом в фан-аккаунтах актрисы публикуются кадры только со здоровой звездой сериалая «Моя прекрасная няня». Поклонники жалуются, что до сих пор СМИ не опубликовали ни одного доказательства о болезни Заворотнюк.Состояние здоровья Заворотнюк на сегодня, 7 января«Почему до сих пор тишина?» — спрашивает в комментарии под постом одна из подписчиц.«Не хочется лезть в душу. Но и читать все, что пишут, уже сил нет. Вы дайте одно, пусть маленькое, интервью, один кто-нибудь. Чтобы мы, кто переживаем за Анастасию, не читали всякие гадости и неправду от безысходности», — написала еще одна поклонница.

«А она точно болеет?» — усомнилась третья подписчица.Поклонники просят семью Заворотнюк предоставить достоверную информацию о здоровье артистки. Они не хотят читать поздравления от ее имени.Анастасия Заворотнюк сегодня, 07.01.2020: свежие новостиЯсновидящая Саона опровергла тревожную информацию об ухудшении состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня». По ее словам, актриса действительно больна, однако она не находится на грани жизни и смерти: «Да, конечно, в ее организме происходят необратимые процессы, но это не настолько, чтобы считать дни до конца ее жизни».Заболевание Анастасии Заворотнюк не является таким страшным, как это преподносят некоторые СМИ. С таким диагнозом пациенты могут жить десять-пятнадцать и более лет. Актриса скоро закончит лечение, однако на протяжении всей жизни ей предстоит проходить плановые осмотры.Ясновидящая заявила, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» перестала появляться на публике совсем не из-за болезни. «Все это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов, которые на ней есть. Суммы там фигурируют не маленькие, и ей придется отдать все, что у нее есть, чтобы расплатиться по счетам», – отметила Саона.Через некоторое время поклонники узнают правду о том, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк. «Как бы не закручивался сюжет, долги все равно ей придется выплатить. Может быть, не все, но большую часть. Я вижу, что выплаты пройдут, а на часть суммы она подготовит документы, которые помогут уйти от погашения долгов», – заключила таролог.