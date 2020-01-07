Эстонский премьер по-русски поздравил православных с Рождеством

Эстонская православная церковь Московского патриархата которые посещают около 200 тысяч православных верующих.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник на русском языке поздравил всех православных с Рождеством Христовым.
Видеопоздравление опубликовано на странице Ратаса в Facebook. Рождество Христово православные верующие отметят во вторник, 7 января.
«Желаю, чтобы в Рождество ваши сердца и дома наполнились добротой и миром, надеждой и теплом, заботой и радостью. Светлого Рождества!» — сказал Ратас.
Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦМП) объединяет две епархии — Таллинскую и Нарвскую, а также 35 приходов, которые посещают около 200 тысяч православных верующих.