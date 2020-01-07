В России заявили о провале США после убийства Сулеймани

Алексей ПушковФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными завершилась провалом. Об этом член Совета Федерации написал на своей странице в Twitter во вторник, 7 января.

«Даже всегда готовый подыграть США генсек НАТО Йенс Столтенберг счел нужным отмежеваться от убийства иранского генерала», — написал Пушков.

Ранее Столтенберг заявил, что решение об операции против Сулеймани Вашингтон принимал самостоятельно, без НАТО или коалиции по борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в России).

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада в результате чего был убит Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

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Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.