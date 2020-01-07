В США объяснили путаницу с выводом войск из Ирака

Марк МиллиФото: Jonathan Ernst / Reuters

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли объяснили путаницу с выводом войск из Ирака, сообщает CNN.

По словам Милли, письмо, на которое ссылались СМИ, было черновиком. Он добавил, что его не должны были выпускать. «Письмо было составлено в неудачных выражениях», — уточнил он.

6 января стало известно о письме возглавляемой США военной коалиции, адресованном иракским военным, в котором говорилось о скором выведении иностранных войск из Ирака. Это якобы будет сделано из уважения к суверенитету Ирака, а также по просьбе властей страны.

5 января парламентом Ирака было принято решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран.

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Такое решение было принято на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран в свою очередь назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.