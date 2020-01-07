Чим корисна кутя: цікаві факти про різдвяну страву

Різдво для українців є особливим святом, невід’ємним символом якого є – кутя, і готують її в різних регіонах за своїм особливим рецептом.

Колишня в. о. охорони здоров’я України Уляна Супрун поділилася цікавими фактами про кутю у мережі Facebook, пише Вечірній Київ.

-За даними дослідження, опублікованого в 2019 році в журналі Lancet, брак в раціоні цільнозернових злаків є другою за поширеністю «харчовою» причиною серцево-судинних хвороб в усьому світі (перша — надлишок солі). Далі йде брак насіння і горіхів та фруктів. Звісно, розвиток хвороб серця і судин — сюжет складний, і самим лише харчуванням коронарній хворобі серця не запобігти. Але слід робити все, що в наших силах і знижувати можливі ризики. Тим паче, що робити це з допомогою куті — означає безліч переваг та користі- розповідає Супрун.

На відміну від білого хліба з борошна, геть очищеного від висівок і зародків, тобто позбавленого значної частини клітковини і вітамінів, в куті — цільнозернові злаки.-У пшеничному зерні, може прорости, якщо посадити, харчових волокон і тіаміну (вітаміну В1) у п’ять разів більше, ніж у борошні, на 20% більше білка, майже в 3.5 рази більше калію, і в 4,5 більше ніацину (вітаміну В3), — додає Супрун.

Супрун наголосила, що клітковина є одним з наріжних каменів здоров’я: вона зменшує глікемічний індекс продуктів, стає їжею для кишкової мікрофлори і тим самим підтримує баланс у кишечнику (еубіоз). Якщо в дисбіоз кишечнику, то у людини можливі ожиріння, порушення жирового обміну, загальне запалення, хвороби кишечника і порушення місцевого імунітету шлунково-кишкового тракту, а також запори. Щоб запобігти цьому, потрібно вживати в їжу цільнозерновий хліб і пшеницю.Кутя здорової людини:

Не передайте куті та меду. Мед — не цілющий і не природніший за буряковий цукор. Для нас це додані прості цукри, ще й здебільшого фруктоза, що шкодить бактеріям кишківника та нашому жировому обміну.

В сухофруктах та родзинках цукру вдосталь.

Мийте пшеницю. Так, якщо її не замочити, варити доведеться довго. Але пшениця, як і інші злаки та не-злакові крупи, має на собі рештки фунгіцидів — протигрибкової отрути. Нам вона не потрібна. Тому краще промити пшеницю перед замочуванням, або поміняти воду через годину.

Горіхи замочувати наперед не потрібно, а ось промити також варто.

Декому пшениця може здатися твердою і недостатньо смачною чи солодкою. Є один секрет, нетрадиційний. Спробуйте її промити і трохи проростити. Наприклад, загорніть насіння у вологий кухонний рушник. Таке зерно почне робити із крохмалю декстрани і цукри, тобто буде солодше.